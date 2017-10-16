Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz cumartesi gecesi, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi' 1043 Sokak'ta meydana geldi. Şoförlükten emekli olan 54 yaşındaki Sertok Özen, bir süre önce kredi çekerek ev satın aldı. Krediyi ödemekte zorlanan ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Sertok Özen, gece yarısı alkollü geldiği evinde tartıştığı eşi Hanife Özen'in(47) başına, üniversite öğrencisi kızı Esra Özen'in(23) ise boğazına tüfekle ateş etti. Anne kız, olay yerinde yaşamını yitirirken Özen, yakın mahallede oturan bacanağı Osman Göçer'in evine gitti. Göçer, Özen’in tehditle doğrulttuğu ruhsatsız av tüfeğini ani bir hareketle aldı. Anne kızın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Serik ilçesinde toprağa verildi. Sertok Özen’in kaçmasının ardından titiz bir çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracıyla gideceği arkadaş çevresini ve plakasını kamera sistemlerinden takibe aldı. Ekipler, Özen’in Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda aracının içinde saklandığını belirledi. Tüm güvenlik önlemlerini alan ekipler, dün saat 17:20’de operasyonla Sertok Özen’i gözaltına aldı. Zanlının intihar amacıyla ilaç içtiği fakat başaramadığı öğrenildi.

Emniyette ifadesi tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının 90 bin TL kredi çektiği ve bu parayı ödeyememesi nedeniyle aile içinde tartışma yaşadığı alkolün de etkisiyle karısı ve kızını öldürdüğü ileri sürüldü.