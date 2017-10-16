Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Yülüce köyünde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Gelibolu ile çevre ilçelerin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında Hasan Kenar ve Ali Kenar ait 2 ev, Hüseyin Toğan’a ait 1 ağıl zarar gördü. Ağılda bulunan 6 büyükbaş havyan telef olurken, yangınla alakalı tahkikat sürüyor.