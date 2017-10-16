Dün akşam saat 22.00 sıralarında Yülüce köyünde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Gelibolu ile çevre ilçelerin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında Hasan Kenar ve Ali Kenar ait 2 ev, Hüseyin Toğan’a ait 1 ağıl zarar gördü. Ağılda bulunan 6 büyükbaş havyan telef olurken, yangınla alakalı tahkikat sürüyor.
Gelibolu'da büyük yangın!
16.10.2017 - 12:03 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yülüce köyünde çıkan yangında 2 ev ile 1 ağıl zarar görürken, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Etiketler : gelibolu,yangın,haberler,inek,
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