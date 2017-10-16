Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İlbistanlı köyünde, 17 yaşındaki Enes Karacanoğlu'nun kullandığı motosiklet, Muharrem B. yönetimindeki plakası alınamayan hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Kadirli Devlet Hastanesine ardından da hayatı tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen Enes Karacanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü
16.10.2017 - 12:06 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Etiketler : osmaniye,haberler,kaza,motosiklet kazası,
511658 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511658.aspx
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