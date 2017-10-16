Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İlbistanlı köyünde, 17 yaşındaki Enes Karacanoğlu'nun kullandığı motosiklet, Muharrem B. yönetimindeki plakası alınamayan hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Kadirli Devlet Hastanesine ardından da hayatı tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen Enes Karacanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.