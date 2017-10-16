Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce takibe alınan çimento mikseri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Bölge Trafik yakınlarında durduruldu. Durdurulan mikserin çimento alanlarında yapılan aramalar neticesinde miksere zulalanmış 140 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 milyon TL değerindeki sigaralar muhafaza altına alınırken sürücü M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D.’nin PKK terör örgütüne üye olmaktan suç kaydının olduğu öğrenildi. M.D. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman'da PKK'ya darbe!
16.10.2017 - 12:51 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da terör örgütü PKK’ya gittiği iddia edilen 1 milyon TL değerindeki kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın terör örgütü PKK’ya üye olmaktan suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Etiketler : adıyaman,pkk,kaçak sigara,
511688 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511688.aspx
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