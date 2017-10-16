Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce takibe alınan çimento mikseri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Bölge Trafik yakınlarında durduruldu. Durdurulan mikserin çimento alanlarında yapılan aramalar neticesinde miksere zulalanmış 140 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 milyon TL değerindeki sigaralar muhafaza altına alınırken sürücü M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D.’nin PKK terör örgütüne üye olmaktan suç kaydının olduğu öğrenildi. M.D. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.