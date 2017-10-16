Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Ören Köyünde ikamet eden ve çiftçilikle geçimini sağlayan Murat Özçelik’e ait koyun sürüsüne ayılar saldırdı. Ormanlık alanda koyunlarını otlatırken ayıların saldırısına uğrayan Murat Özçelik, koyunlarının bir kısmını ayıların saldırısından kurtarırken yaklaşık 30 küçükbaş hayvanı ayıların saldırısında telef oldu. Birkaç gün sonra hayvanlarını otlattığı yere bakmaya giden Murat Özçelik, koyunlarını parçalanmış halde buldu.

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Taşköprü’nün Ören köyünde ikamet ettiğini ve geçimini çiftçilik yaparak sağladığını belirten Murat Özçelik, “Küçükbaş hayvanlarım var. Ormanlık alanda hayvanlarımı otlatırken ayıların saldırısına uğradım. Toparlayabildiğim kadar hayvanlarını toparlayarak köyüme geldim. Fakat ormanda yine bir kısım hayvanlarım kaldı. Yetkililerden yardım istedim ama yardım elini uzatan hiç kimse olmadı. Canımı zor kurtardım” dedi.

Yaklaşık 30 küçükbaş hayvanının telef olduğunu ifade eden Murat Özçelik, “2-3 gün sonra saldırıya uğradığım bölgeye hayvanlarıma bakmaya gittim. Bir tane hayvanımı canlı buldum ama 30 tane hayvanımı parçalanmış halde sağda solda buldum. Bazılarının kellesi kopmuş, bazılarının postu yüzülmüş halde hayvanlarımı buldum. Hayvanlarımın halen borcu duruyor, ödeme yapamadım. Çok mağdur durumdayım, yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

Köyünde yaklaşık 230 küçükbaş hayvana baktığını söyleyen Murat Özçelik, “Bu hayvanlarımın 30 tanesi telef oldu. Zor durumdayım. 2-3 gün sonra ormanlık alana kendi imkanlarımla hayvanlara bakmaya gittiğimde hayvanlarıma ait biraz post buldum, kulak küpelerini buldum, bazılarının derisi yüzülmüş, bir tanede canlı hayvan buldum. Kendi imkanlarımla ancak bunları yapabildim. Fakat yetkililerden yardım alamadım” şeklinde konuştu.