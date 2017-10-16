Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek ses çıkararak çevreyi rahatsız eden, bazıları vuvuzela şeklinde yapılan, bazıları da özel kumandayla çalışan egzozların takıldığı araçları trafikten men etti. Trafik ekipleri, sonradan yapılan müdahalelerle egzozlardan yüksek ses çıkartan araçlarla ilgili bir ay boyunca ana arterlerde çalışma yaptı.

Bu alanda uzman personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, çok sayıda yasaya aykırı egzoz ele geçirilirken, bunlardan bazılarının daha fazla ses çıkarması için kumandayla etkinleştirildiği, sürücülerin polislere yakalanmamak için kumandayı çakmaklık veya torpidoya gizlediği anlaşıldı.Çalışmada ele geçirilen, yaklaşık 2 metre boyunda geyik başını andıran egzoz ile 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ünlenen ve "Güney Afrika Zurnası" olarak da bilinen vuvuzela şeklindeki egzoz hem polisleri, hem de görenleri şaşırttı.

Abart egzoz sevdalılarına kötü haber

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Deniz Ünsal, çalışmayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "abart egzoz" olarak bilinen yüksek ses çıkaran egzozların, insanlara ve çevreye zarar verdiğini belirterek, bunlara müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

Ünsal, bu egzozları kullanan sürücülerle mücadele için mevzuat kapsamında daha kalıcı yaptırım kararları aldıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Abart egzoz takanlarla ilgili yeni uygulamamız var. Bunları tespit ettiğimiz sürücülerin, sürücü belgelerini Karayolları Trafik Kanunu uyarınca geçici olarak geri alıyoruz. Bu sürücülere, devlet hastanelerinin psikiyatri bölümünden 'sürücü olur' raporu alana kadar belgelerini geri vermeyeceğimizi tutanakla ibraz ediyoruz. Bu raporu alana kadar herhangi bir araç kullanması durumunda işlem yapıyoruz. Bu egzozları kullanan araçları doğrudan trafikte men ederek, otoparklara çekiyoruz. Otoparkta, araçlardaki bu sistemleri söktükten sonra, araçların muayenesi yapılı olsa dahi uygunsuzluk nedeniyle yeniden fenni muayeneye sevk ediyoruz."

Egzozların söküm veya kesim işlem bedellerinin de sürücüler tarafından ödendiğini vurgulayan Ünsal, "Bu egzozların nasıl bir zevk duygusuyla yapıldığını bilmiyoruz. Anlamak için de sürücülerin psikiyatrı bölümünden belge getirmesini istiyoruz. Bu belgeyi getirene, sürücü belgesini yeniden teslim ediyoruz." ifadesini kullandı.Ünsal, muayenede "ağır kusur" sayılan abart egzozlar için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarıyla otomasyon içinde bulunduklarını belirterek, trafikten men edilen araçların muayeneden yeniden geçirilmesinin ardından trafiğe dönebileceğini kaydetti.

"İstedikleri kadar kumanda taktırsınlar"

Sürücülerin, türlü yöntemlerle bu sistemleri gizlemeye çalışsalar da emniyet güçlerinin buna izin vermeyeceğini söyleyen Ünsal, şöyle dedi:

"Bu araçların doğaya saldığı gaz, belki de bir fabrikaya eşittir. Çeşit çeşit egzoz sistemleri yapılmış. Bunları kullananlar, bizim ekipleri görünce düğmeye basıp egzozu normale çeviriyor. Onlar bunu düşünüyorlar ama kusura bakmasınlar biz de başka şeyler düşünüyoruz. Onlardan bir adım öndeyiz. İstedikleri kadar kumanda taktırsınlar, düğmeleri gizlesinler, Mersin'de bunların kökü kazınıncaya kadar mücadelemiz devam edecek."

Bu tarz araçlardan çevredekilerin rahatsız olduğunu vurgulayan Ünsal, "Bu araçlardan biri bulvarlarda bu egzozlu araçları kullandığı zaman bırakın bir kişiyi, yüzbinlerce kişiyi rahatsız ediyor. Gece saatlerinde Mersin merkezdeki nüfusun yüzde 90'ı istirahat ediyor. Hastası olan, çocuğu olan aileler var. Uykusuz olan, yorgun olan insanlar var. Bu araç sürücülerine veya sistem takılı olduğu için alamadığımız sürücülere rica ediyoruz. Lütfen bu tür sistemler olan araçları kullanmaktan vazgeçsinler. Sizin 3, 5 dakikalık zevkiniz mi diyeyim, artık nasıl bir duygu bilmiyorum, binlerce kişiyi rahatsız ediyor." sözlerine yer verdi