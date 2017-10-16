Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan hava yağışı, uçakların havalimanına iniş kalkışları engellerken bugün yapılması planlanan bir çok seferin yoğun yağmur yüzünden ertelendiği belirtildi. Yoğun yağmurun gün içinde zaman zaman etkisini sürdüreceği öğrenilirken, bazı uçak seferleri Erzurum Havalimanı'na yönlendirildi.