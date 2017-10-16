Edinilen bilgiye göre, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan hava yağışı, uçakların havalimanına iniş kalkışları engellerken bugün yapılması planlanan bir çok seferin yoğun yağmur yüzünden ertelendiği belirtildi. Yoğun yağmurun gün içinde zaman zaman etkisini sürdüreceği öğrenilirken, bazı uçak seferleri Erzurum Havalimanı'na yönlendirildi.
Trabzon’da hava ulaşımına yağmur engeli
16.10.2017 - 14:26 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’da etkili olan şiddetli yağış hava ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.
Etiketler : yağmur,trabzon,haberler,
511718 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511718.aspx
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