Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Başakşehir Dolapdere Sanayi sitesinde bulunan bir tamir atölyesinde meydana geldi. Mazot tankında tamir çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Patlamayı duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlama da yaralanan 4 işçiyi ambulans ile hastaneye sevk etti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de patlamanın oluş nedeniyle ilgili çalışma başlattı.