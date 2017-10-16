Olay, Başakşehir Dolapdere Sanayi sitesinde bulunan bir tamir atölyesinde meydana geldi. Mazot tankında tamir çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Patlamayı duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlama da yaralanan 4 işçiyi ambulans ile hastaneye sevk etti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de patlamanın oluş nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
Tamiri yapılan mazot tankı patladı: 4 yaralı
16.10.2017 - 15:16 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Başakşehir’de bulunan Dolapdere sanayi sitesinde tamiri yapılan yakıt tankı patladı. Patlama da 4 işçi yaralandı.
Etiketler : ikitelli,patlama,mazot tankı,istanbul,
511739 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511739.aspx
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