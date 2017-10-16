Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortahisar ilçesinin Yenimahalle mevkiinde Kadir Çolakoğlu’na ait içinde tavuk kümesi ve köpek kulübesinin bulunduğu bahçede patlama meydana geldi. Bahçede bulunan piknik tüpü nedeniyle patlamanın olduğu öğrenilirken, patlama sonrasında çıkan yangının ardından 2. piknik tüpünün de patlamasıyla mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında patlama nedeniyle maddi hasar oluşurken, bahçede bulunan tavuk ve köpekler şans eseri zarar görmedi.

