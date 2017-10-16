Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza bugün öğle saatlerinde ilçe hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvaz Şengün idaresindeki 28 M 6199 Plakalı minibüs, Giresun’dan Trabzon istikametine seyir halinde olan 61 K 7164 plakalı tırla çarpıştı. Kazada minibüste bulunanlardan sürücü Ayvaz Şengün (53) ile Zernişan Oral (65 ), Sercan Oral (43), Fatih Oral (37), Osman Can Kul (20), Yasemin Bacacı (18), Barış Türk Aydın (42), Emrullah Önler (24), Ali Çolak (22) ve Süleyman Erenel (54) yaralanarak Tirebolu ve Görele devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan minibüs sürücüsü Ayvaz Şengün Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.