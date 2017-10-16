Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bırakırken, özellikle yüksek kesimlerde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. 2 bin 344 rakımlı Boğatepe’de etkili olan kar yağışında hayvanları arazide otlatan çobanlar tipiye hazırlıksız yakalandı. Kars-Göle karayolu Boğatepe mevkiinde ise buzlanan yol araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Çobanlar fırtınaya yakalandı

Boğatepe’de hayvanları otlatan çobanlar kar ve tipiye hazırlıksız yakalandı. Küçükbaş hayvanlarıyla birlikte tipiye yakalanan Iğdırlı çobanlar hava kararmadan koyun sürüsünü en yakın yerleşim yerine götürmek için yola çıktı. Tipinin etkisiyle yürümekte zorlanan çobanlar bir taraftan da hayvanların etrafa dağılmasını engelledi. Kar yağışı ve soğuk havanın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı öğrenilirken, trafik ekipleri de buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.