Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Dicle Mahallesi İzollu Bozan Ağa Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Selahattin T. (18) idaresindeki 63 EY 952 plakalı motosiklet, kavşakta karşısına çıkan pikaba çarpmamak için manevra yaptı. Yol kenarındaki bir otomobile çarpan sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet, park halindeki pikaba çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Selahattin T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin G. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalelilerinin ardından kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.