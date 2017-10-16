Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Kumlu Karayolu'nda uygulama yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri 51 KH 103 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Güvenlik güçlerinin ''Dur'' ikazına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sonucunda Güventaş Mahallesi girişinde durduruldu. Kapalı kasa kamyonette arama yapan jandarma ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 69 kaçak göçmeni yakaladı. Araç sürücüsü R.E. (34) gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
Hatay'da 69 kaçak göçmen yakalandı
16.10.2017 - 18:28 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 69 Suriyeli yakalandı, 1 kişi de gözaltına alındı.
Etiketler : hatay,kaçak,yakalandı,mülteci,
511796 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511796.aspx
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