Otoyolda kontrol noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine, Ü.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurup arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği 'Badi'nin de kullanıldığı aramada, aracın gösterge panelinin altına gizlenmiş folyolara sarılı halde 3 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü Ü.K. gözaltına alındı.
Gaziantep'te otomobilin gösterge panelinden uyuşturucu çıktı
16.10.2017 - 19:05 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te ekipler tarafından durdurularak aranan otomobilin gösterge paneline gizlenmiş 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler : Gaziantep,otomobil,gösterge paneli,uyuşturucu,
511800 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511800.aspx
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