Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bergama ilçesi Kozak Yaylasındaki Yukarıada Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Saat 07.45 sıralarında çıkan yangın için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 37 arazöz ile 3 helikopter ve 3 dozerle müdahale ettiği öğrenildi.