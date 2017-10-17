Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Acaryayla mevkisi Çürüklü Mahallesi'ndeki karaçam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda çıktı. Gece geç saatlerde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 hizmet aracı, 1 dozer, 5 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 50 arazöz ve 130 yangın söndürme personeli müdahale etti. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınırken yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanın yandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.