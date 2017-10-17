Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından çalışma başlattı.

Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van'da eş zamanlı operasyonda 12 kişi yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 8 kişi aranıyor. Öte yandan, şüphelilerden bir kısmının örgüt liderinin talimatıyla kapatılan Bank Asya'da hesap açtıklarının da tespit edildiği öğrenildi.