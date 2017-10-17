İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından çalışma başlattı.
Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van'da eş zamanlı operasyonda 12 kişi yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 8 kişi aranıyor. Öte yandan, şüphelilerden bir kısmının örgüt liderinin talimatıyla kapatılan Bank Asya'da hesap açtıklarının da tespit edildiği öğrenildi.
Muğla'daki FETÖ operasyonunda 12 kişi yakalandı
17.10.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından çalışma başlattı.
Etiketler : muğla,haberler,fetö,yakalandı,
511947 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511947.aspx
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