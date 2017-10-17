Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Erol Ç’nin şahsın Toprakocak Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, kaçmak üzere olduğu bir evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Erol Ç. hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu, ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Erol Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.