Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Erol Ç’nin şahsın Toprakocak Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, kaçmak üzere olduğu bir evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Erol Ç. hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu, ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Erol Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.