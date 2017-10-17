Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Erol Ç’nin şahsın Toprakocak Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, kaçmak üzere olduğu bir evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Erol Ç. hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu, ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Erol Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı
17.10.2017 - 12:12 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı.
Etiketler : cezaevi,jandarma,firari,
511986 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511986.aspx
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