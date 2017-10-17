Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olimpiyat oyunlarında erkekler Grekoromen stilde 98 kiloda, bronz madalya kazanan millî sporcu Cenk İldem, geçtiğimiz hafta içinde silahlı saldırıya uğramıştı. Okmeydanı'nda trafikte yol verme kavgasıyla başlayan olay sonrasında, millî güreşçi iki bacağından vurularak yaralanmıştı. Cenk İldem, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olay sırasında Cenk İldem'in yanında bulunan yeğeni Erkan İldem ise yara almadan kurtulmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce saldırganların kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşurmada polis olaya karıştıkları tespit edilen Ahmet T. ile Alpay G. adlı kişileri gözaltına aldı. Bu kişiler ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, soruşturmayı derinleştiren cinayet büro amirliği ekipleri firari olarak aranan Alpaslan B. ve Muhammet K. adlı kişileri de gözaltına aldı.

Şüphelilerden Alpaslan B.'nin daha önceden hırsızlıktan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.Şüpheliler adliyeye sevk edildiler.