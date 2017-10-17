Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine 16 Ekim 2017 tarihinde saat 15.00 sıralarında ilimiz Cizre ilçesi Aşağıkonak köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde, taşların arasına gizlenmiş ve yurt içinde yapılacak EYP’li saldırılarda kullanılacağı belirlenen 15 adet antitank roket başlığı ile 6 kilogram TNT patlayıcı ele geçirilmiştir" denildi.