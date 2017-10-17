Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine 16 Ekim 2017 tarihinde saat 15.00 sıralarında ilimiz Cizre ilçesi Aşağıkonak köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde, taşların arasına gizlenmiş ve yurt içinde yapılacak EYP’li saldırılarda kullanılacağı belirlenen 15 adet antitank roket başlığı ile 6 kilogram TNT patlayıcı ele geçirilmiştir" denildi.
15 adet antitank roket başlığı ele geçirildi
17.10.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü mensupları tarafından El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırılarında kullanılacağı belirlenen 15 adet antitank roket başlığı ile 6 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi.
Etiketler : Şırnak,Cizre,EYP,roket başlığı,
512047 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512047.aspx
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