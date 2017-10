Türkiye Gazetesi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinköy ve Habipler mahallelerinin 3 ayrı bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda her iki mahallede uyuşturucu sattığı iddia edilen O.K., M.Ş., Z.K. ve B.H. isimli şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 1,5 kilo eroin 50 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 56 adet fişek ve 10 bin TL para ele geçirildi. Zeytinköy Mahallesi'ndeki operasyonda da Ü.D. ile N.O. isimli karı kocanın üzerinde bir miktar eroin ele geçirildi. Başka bir adreste yapılan operasyonda ise N.Ç. İsimli şüphelinin üzerinden 7 paket satışa hazır esrar ele geçirildi. Operasyonlar sırasında uyuşturucu olayından aranan 1 şahıs da yakalandı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrollünün ardından adliyeye sevk edildi.