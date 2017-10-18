Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 27. kilometresi Koçkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyreden Turan Turhan (32) idaresindeki 34 RK 2020 plakalı hafif ticari araç, pancar yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Turhan, kaldırıldığı Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.