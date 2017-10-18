Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Aralarında büyük holdinglerin de bulunduğu kurumlarda insanlara hayatın püf noktalarını anlatmaya çalışan 66 yaşındaki Saffet Dağdeviren’in başına gelmeyen kalmadı. 1999’da yaşanan ‘Marmara Depremi’nde her şeyini kaybetti. 2001’de akciğer kanseri teşhisi ile ameliyat masasına yattı. Hasta olduğunu öğrendiğinde hayata kötümser gözle bakmadı. Moralini asla bozmadı. 2006’da ise beyin kanaması geçirdi. Fakat hayattan zevk almaya devam edip yaşama çizgisinde değişikliğe gitmedi. Başından geçenleri mutlulukla karşılayan Dağdeviren, onları dinleyicilerine anlatacak yeni deneyimler olarak gördü. Eğitimlerinde kendine özgü tarzı ile dikkat çeken Saffet Dağdeviren, siyah kapüşonlu pelerini, çizmesi ve içinde renkli boncuklar bulunan heybesiyle sahneye çıkıyor. “Yaşama Sanatı Seminerleri” adını verdiği programları, onlarca kuruluşun çalışanına ve üniversitelerde öğrencilerine sunuyor. Eğitimlerine bugünlerde “Yaşam Koçluğu ve Yeniden Doğuş” adını verdiği yeni bir programla başlayan Dağdeviren, şu bilgileri verdi: Benim görevim ihtiyacı olan insanları derin uykularından uyandırmak ve onlara ‘Yaşam Koçluğu’ yapmak. Kendi güçlerini hatırlatmak. Sözün kısası içinde yaşayabilecekleri bir dünya inşa etmelerine yardımcı olmak. “Yaşama Sanatı” adlı bir kitap da yazan Dağdeviren, yokluk içinde geçen hayatında üniversite eğitimi alabilmek için dolmuş şoförlüğü yaptığını ve diğer başından geçenleri anlattı.