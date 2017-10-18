Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da Akınsoft yazılım firması Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasını kurdu. Yapay zekâsıyla öğrenebilme kabiliyetine, jest mimiklere sahip “Akıncı 3” ile adından söz ettiren firma seri üretime başladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın “Robotlarımızın bütün parçaları laboratuvarlarımızda üretildi. Devre tasarımları, yazılımları, mekanik tüm aksamları tarafımızdan geliştirildi. Bu anlamda yüzde 100 yerli bir robot diyebiliriz” dedi. Akın, robotun şu anda ev hanımlarına hizmet edebilecek düzeye geldiğini, hastanelerde de hasta bakıcı olarak kullanılabileceğini ifade etti.





Depreme yerli cihaz

Depremde binaların zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılan izolatörler ancak yurt dışında test edilebiliyor, bunun için ancak 6 ay sonrasına gün veriliyordu. Artık bu testler, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi (AÜ) İkieylül Yerleşkesinde kurulan Sismik İzolatör Test Merkezinde yapılacak. Dünyada sadece İtalya, Japonya ve ABD’de bulunan izolatör testlerinin deprem bölgesindeki Türkiye’de yapılacak olması, inşaat firmalarına ciddi zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak. AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan “En büyük sorunlardan biri yüksek maliyetlerdi. Bu merkezle inşallah sismik izolatör üreten firmalar artık testleri için dünyanın dört bir yanına gitmek zorunda kalmayacak. ABD’de yapılacak test için 5-6 ay sonraya gün veriliyordu. Zaman ve ciddi maliyet söz konusuydu” dedi. Merkez akademisyen ve öğrenciler için laboratuvar işlevi de görecek.



Kanseri hızlı teşhis eden çip

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tükürük, kan, balgam, idrar gibi vücut sıvılarından kanserli hücreleri çok kısa zamanda belirleyen çip teknolojisi geliştirildi. Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi kurucusu Prof. Dr. Vasıf Hasırcı ve doktora öğrencisi Dr. Menekşe Ermiş Şen, çalışmalarında ön patent aldıklarını, ayrıntılı bir uluslararası patent başvurularının, ODTÜ Teknokent aracılığıyla tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Çipin maliyeti çok düşük, raf ömrü de çok uzun.





Klimalı ayakkabı

Malatya’da matematik öğretmenliği bölümünde okuyan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan Bozdağ klimalı ayakkabı tasarladı. Ayakkabı yazın soğuk, kışın sıcak tutuyor. Babasının ayakkabıcı dükkânında çalışan Bozdağ, ayakkabının içine koyduğu bataryalı devre sayesinde eksi 9 dereceye kadar soğuma, 60 dereceye kadar da ısınma sağlıyor. Barış Türel MALATYA İHA