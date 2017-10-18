Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cilvegözü Gümrük Kapısı 3 Ağustos'ta sınırın Suriye tarafındaki radikal grupların hakimiyeti nedeniyle tek taraflı olarak ticari faaliyetlere kapatılmıştı. Bu süreçte sadece yardım tırlarının geçişine izin veriliyordu. Bu sabah saatlerinde ise gümrük kapısı yeniden ticari tırların geçişine açıldı.



Tır şoförleri memnun

İnşaat malzemeleri taşıyan tır şoförü İsmail Hatay (40), kısıtlamalardan dolayı araçlarının para kazanamadığını belirterek, geçişlere izin verilmesiyle birlikte kira fiyatlarının artacağını kaydetti. Tır şoförü Mehmet Bilse (52) ise geçiş yasağı bulunduğu zamanlar Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısını kullandıklarını belirterek, “Orada çok eziyet, işkence çekiyorduk. Çok şükür sınır açıldı da kurtulduk. Allah hükümetimize, devletimize, milletimize zarar, ziyan vermesin. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Ekmeğe doyarız inşallah” ifadelerini kullandı.