Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
Samsun'da FETÖ operasyonu, 11 gözaltı var
18.10.2017 - 11:13 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.
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