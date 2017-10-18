Orçan Mahallesi Karaçalılık mevkisinde kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Alevlere, iki helikopter, bir uçak, çok sayıda arazöz ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile müdahale ediliyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Adana'da yangın çıktı
18.10.2017 - 11:13 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı.
Orçan Mahallesi Karaçalılık mevkisinde kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Etiketler : Adana,
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