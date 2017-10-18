Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orçan Mahallesi Karaçalılık mevkisinde kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Alevlere, iki helikopter, bir uçak, çok sayıda arazöz ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.