Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kirişçi Mahallesi’nde bulunan tarihi Yunus Emre Camisinin bahçesinde askeri kamuflajlı sırt çantası olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine, AK Parti İl Başkanlığına yaklaşık 50 metre mesafede bulunan olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bahçe etrafında tedbir aldı. Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, camiye giden sokakları trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği çantaya fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan sırt çantasından kıyafetler ile özel eşyalar çıktı. Çanta içinden çıkan kıyafet ve özel eşyalar bir örtüye sarılarak karakola götürüldü.