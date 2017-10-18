Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kemaraltı mahallesi üzerinde sabah saatlerinde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı Kadir Atabilen (57) tost makinesinin ocağını ispirto ile yakmak için uğraştığı sırada ,ispirto şişesi aniden alev aldı. Gedik’in, panikle şişeyi kafenin ortasına fırlatması sonucu yangın çıktı. Alevler bir anda kafenin içini sardı. Kafe sahibi Ömer Gedik, dumanların arasında kalan Atabilen’i kurtarmak için alevlerin içinde daldı. Ancak oda dumandan etkilenip dışarı çıkamadı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 kişiyi kafenin içinde yaralı halde çıkarttı. Olayda kafe çalışanı Kadir Atabilen vücudunda meydana gelen 1. derece yanıklar nedeniyle ağır yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Atabilen’in İzmir’e sevk edildiği öğrenildi. Kafe sahibi Ömer Gedik ise hafif yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında kafede ağır madde hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.