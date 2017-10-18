Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 26 yaşındaki Gökselim Kaya sevdiği kız olan 21 yaşındaki Ceren Kuşak'a arkadaşlarının da yardımıyla sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Ceren Kuşak arkadaşları ile misafirliğe gideceğini sanarak minibüse bindirildi. Önceden 15 otomobilin camlarına kartonla yazılmış "Benimle evlenir misin?" yazılı alana getirilen Ceren, burada müzik işliğinde evlilik teklifi sürprizi ile karşılaştı. Gökselim Kaya, önünde diz çöktüğü genç kız arkadaşına evlilik teklifi yaparak tek taş yüzük takdim edip "Benimle evlenir misin?" dedi. Genç kızın "Evet" cevabı üzerine arkadaşları alkış ve konfeti ile mutluluğun ilk adımına destek verdi.





