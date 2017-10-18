Samsun'un İlkadım ilçesinde 26 yaşındaki Gökselim Kaya sevdiği kız olan 21 yaşındaki Ceren Kuşak'a arkadaşlarının da yardımıyla sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Ceren Kuşak arkadaşları ile misafirliğe gideceğini sanarak minibüse bindirildi. Önceden 15 otomobilin camlarına kartonla yazılmış "Benimle evlenir misin?" yazılı alana getirilen Ceren, burada müzik işliğinde evlilik teklifi sürprizi ile karşılaştı. Gökselim Kaya, önünde diz çöktüğü genç kız arkadaşına evlilik teklifi yaparak tek taş yüzük takdim edip "Benimle evlenir misin?" dedi. Genç kızın "Evet" cevabı üzerine arkadaşları alkış ve konfeti ile mutluluğun ilk adımına destek verdi.
15 araba ile evlenme teklif etti
18.10.2017 - 16:02 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir genç, arkadaşlarına ait 15 aracı yan yana getirip camlarına tek tek yazdığı harflerle "Benimle evlenir misin?" yazıp sevdiği kıza sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 26 yaşındaki Gökselim Kaya sevdiği kız olan 21 yaşındaki Ceren Kuşak'a arkadaşlarının da yardımıyla sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Ceren Kuşak arkadaşları ile misafirliğe gideceğini sanarak minibüse bindirildi. Önceden 15 otomobilin camlarına kartonla yazılmış "Benimle evlenir misin?" yazılı alana getirilen Ceren, burada müzik işliğinde evlilik teklifi sürprizi ile karşılaştı. Gökselim Kaya, önünde diz çöktüğü genç kız arkadaşına evlilik teklifi yaparak tek taş yüzük takdim edip "Benimle evlenir misin?" dedi. Genç kızın "Evet" cevabı üzerine arkadaşları alkış ve konfeti ile mutluluğun ilk adımına destek verdi.
Etiketler : samsun,evlilik teklifi,haberler,
512306 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512306.aspx
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