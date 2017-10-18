Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kdz. Ereğli ve Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı NARKOTİM’ler alınan bir ihbar üzerine V.G. isimli şahsın Akarca Mahallesi ile Alaplı ilçesindeki iki ayrı ikametine ortak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda V.G.’nin evlerinden 10 kilogram esrar, 365 gram hint keneviri tohumu ve 14 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Emniyette sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.