Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da birçok ilçede sahte kimlik ve sahte vekaletnamelerle maddi değeri yüksek arsa ve arazileri sahiplerinden habersiz şekilde satan ve yüklü miktarda haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturma, arsasının kendisinden habersiz bir şekilde satıldığını öğrenen bir vatandaşın ihbarı üzerine açıldı. Polis, arazi sahiplerinin kimlik bilgileriyle ve kendi fotoğraflarını kullandıkları sahte belgelerle vekaletname düzenleyip vatandaşın arsa ve arazilerini üçüncü şahıslara sattıkları tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü İstanbul'da bir arsanın dörtte bir fiyatı olan 500 bin liraya satışını yaptıkları sırada tapu dairesinde yakayı ele verdi. Şebekenin firari 2 üyesinin yakalanması için çalışmalar sürerken, yakalanan zanlıların daha önce de benzer yöntemle farklı ilçelerde 4 kişinin daha arsasını sattıkları ileri sürüldü.



Polis, çökertilen şebeke üyelerinin başka arsa ve arazi satışı yapıp yapmadıklarını araştırırken, operasyonun genişletildiği öğrenildi.