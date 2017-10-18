Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. isimli kadın tartıştığı ve kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kocası T.D.'yi ekmek bıçağıyla yaraladı. Kalbine yakın bir mesafeye isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan T.D. çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesin kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, Konya'ya sevk edildi. Polis tarafından olaydan sonra gözaltına alınan H. D.'nin eşinden şiddet gördüğünü ve yine darp edilmesi üzerine kendini korumak ve savunmak amacıyla bıçakla yaralanmasına neden olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.