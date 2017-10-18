Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Kale ilçesi, Muğla Çevreyolu üzerindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde kamyon ve kamyonet araçları üzerinde yapılan denetimler sırasında durdurulan ve kamyonda takılı olan takografın arızası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine uygulama yapan iki polis memuru, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerekli maddeleri çerçevesinde işlem yapmak istedi. O sırada kamyon sürücüsü, görevli 2 polis memuruna rüşvet teklifinde bulundu. Görevli polisler, hakkında işlem başlatarak onu polis merkezi amirliğine götürüp, “Görevli Memura Rüşvet Teklif Etmekten” suçundan işlem başlatıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, iki polis memurunu mesleki açıdan gösterdikleri hassasiyetten ve davranışlarından dolayı makamında ağırladı. Burada kısa bir açıklama yapan Demir, “Emniyet Teşkilatının çok disiplinli bir kurumdur, burada yapılan hatalar nasıl ceza görüyorsa yapılan güzel şeylerde ödülle karşılık buluyor, bu bilinçle çalışan bütün mesai arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Demir, iki polis memuruna ödül verdi, onlarla fotoğraf çektirdi.