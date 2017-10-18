Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün akşam Zonguldak-İstanbul karayolu Kepez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer K. idaresindeki 81 DK 950 plakalı hafif ticari kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Zahide Ak’a (57) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaralı kadını Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren Ak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Devrekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen kaza yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafifi ticari kamyonetin çarptığı ve kadının yere yığıldığı görülüyor.