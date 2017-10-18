Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi’nde meydana gelen olayda ayrıldığı kız arkadaşının evine giden Hayati K., kız arkadaşını evde göremeyince babası İhsan Sahran (57) ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesinin ardından Hayati K., yerde bulduğu su borusunu Sahan’ın kafasına vurarak yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Sahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Hayati K. ise, polis ekipleri tarafından Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde bir evde yakalanarak gözaltına alındı.