Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyin anevrizması sebebiyle şiddetli baş ağrısı çeken 28 yaşındaki sağlık memuru Nihat Demir, Türkiye’de nadir yapılan bir operasyonla sağlığına kavuştu. Ankara’da yaşayan Demir, geçmeyen baş ağrısı şikâyetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Beyin damarlarında, “anevrizma” adı verilen ve tedavi edilmediği durumda ölümle ya da sakatlıkla sonuçlanabilen 7 santimetrelik “baloncuk” belirlenen Demir’in, beyin ana damarının tıkandığı tespit edildi. Demir’in beynindeki dev anevrizma, bacağından alınan toplardamarın, boynundaki şah damarından beynin tıkalı tarafına taşınmasıyla çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli beyin cerrahı Prof. Dr. Ahmet Deniz Belen, kalp by-passlarında olduğu gibi bir işlem yapıldığını anlatarak,”Bacağından aldığımız 35 santimetrelik toplardamarı, boyundaki şah damarından beynin tıkalı olan tarafına taşıdık ve beslenmeyi sağladık. Bu sayede anevrizmayı da çıkardık” dedi.