Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelişen teknolojiyle birlikte cep telefonunun hayatımızda geniş yer almasıyla seyyar fotoğrafçılık da can çekişmeye başladı. Çevreden seyyar elektrik çekerek ya da akü sayesinde fotoğraf baskı makinesini çalıştıran 66 yaşındaki Şemsi Türk ise güneş enerjisi sayesinde seyyar elektrik ve akü derdinden kurtuldu. Tarihi Selimiye Camii önünde 20 yıldır hatıra fotoğrafı çekerek ekmeğini kazanan Şemsi Türk, çiçekli kalp şeklindeki panelini her sabah caminin bahçesine kuruyor. Türk, yerli ve yabancı turistlerin fotoğraflarını çekip baskı yaparak para kazanıyor. Uzun yıllar baskı makinesi için elektrik ve güç kaynağına ihtiyacı olan Türk, geliştirdiği güneş enerjisi sayesine elektrik ve güç kaynağı sorununu da ortadan kaldırdı.

"Önceden akü dayanmıyordu"



Türk, güneş paneli sayesinde 20 yıllık enerji sorunundan kurtulduğunu belirterek, "Güneş paneli aküye enerji takviyesi yapıyor. Bu sayede fotoğraflarımı basıyorum. Aküm hiç boşalmıyor güneş sayesinde. Güneş enerjisi sayesinde fotoğraf basıyorum. Önceden akü dayanmıyordu. Baskı makinesi çok güç harcıyordu. O yüzden güneş enerjisini tercih ettim. Komşulardan hep elektrik istemek olmuyor. Bu çok ekonomik bir yol" dedi.

