Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde takla atan araçta bir kişi hafif yaralanırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi.



BİR ARAÇ TAKLA ATTI: 1 YARALI

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 aracın karıştığı ve 1 hafif yaralanın bulunduğu kaza şöyle gelişti:

E.T. yönetimindeki 34 NS 5104 araç İ.S. nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç takla atarak M.C. isimli vatandaşın arabasına çarptı. Feci kazada 1 kişi hafif yaralanırken, trafikte uzun kuyruk oluştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Trafik adeta durma noktasına geldi. Vatandaşlar ters dönen aracı elleriyle iterek, yol kenarına itti. Ardından aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla otoyol trafiğe açıldı.