Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece geç saatlerde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Melike Koç, 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeni ile eşi Yusuf Yalçın'dan boşandı. Boşanma davasında mahkeme, çiftin tek çocuklarının velayetinin baba Yusuf Yalçın'da ve yaz döneminde annesinde kalmasına karar verdi. İddiaya göre, yaz döneminde eski kayınpederi Kenan Yalçın, çocuğu Koç'a vermedi. Koç, dün gece kayınbabasının evine giderek eski eşinin olmadığını öğrenince Kenan Yalçın'dan çocuğunu istedi. İkili arasında bu sebepten başlayan tartışmada Melike Koç, çantasında bulunan bıçak ile Kenan Yalçın'ı 4 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Yalçın, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Yalçın'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis ekipleri de Melike Koç'u gözaltına aldı. Emniyete götürülen kadın ifadesinde, çocuğunun yaz döneminde kendisinde kalması gerektiğini, buna rağmen eski kayınbabası Kenan Yalçın'ın çocuğunu kendisinden kaçırdığını öne sürdü. Çocuğunu göremediği için psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü belirten Melike Koç, tartışma sırasında öfkelenerek cinayeti işlediğini söyledi. Melike Koç, sorgulamasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.