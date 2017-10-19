Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yaşayan Melike K., ayrıldığı eşi Yusuf Yalçın'dan olan çocuğunu görmek için velayetin bulunduğu kayınpederi Kenan Yalçın'ın evine gitmiş, kendisine çocukların gösterilmediği iddiasıyla çıkan tartışmada kayınpederini bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Kenan Yalçın, yaklaşık 12 saat süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Kenan Yalçın'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Melike K., sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Alınan sağlık raporun ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirilen Melike K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.