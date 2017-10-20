Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine TEM otoyolu üzerinde İstanbul istikametine giden bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile otomobilde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 40 paket halinde 20 kilo 634 gram eroin bulundu. Araç sürücüsü Ahmet ile eşi Sisi T. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri biten şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Sisi T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, eşi Ahmet T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.