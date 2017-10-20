Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Birlikspor'un U-17 takımında oynayan başarılı sporcu Harun Ezer, bu akşam antrenman dönüşü evine giderken Gebze'de minibüsten indikten sonra bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Harun Ezer hayatını kaybetti. Kocaeli Birlikspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Darıca Gençlerbirliği'nde futbol yaşamına başlayan, ardından Kartalspor forması giyen Harun Ezer'in geçen sezon Kocaeli Birlikspor'a transfer olduğu belirtilirken, "Evladımız Harun'un acı haberi kulübümüzde derin üzüntüye neden olmuştur. Kocaeli Birlikspor ailesi olarak genç sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.