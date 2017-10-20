Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya-Kayseri Karayolu Elemendik mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan Ü.K. idaresindeki 44 NK 805 plakalı beton mikserine Ş.A. yönetimindeki 44 AK 048 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil daha sonra aynı istikamette seyir halinde olan H.C. yönetindeki 44 FC 915 plakalı bir pikaba vurarak durabildi. Araçlarda da büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazada otomobil sürücüsü ile pikap sürücüsü yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle Malatya-Kayseri Karayolunun tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçlar olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.