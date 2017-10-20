Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İran’dan gelerek Erenköy Gümrük Müdürlüğüne gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yapan transit yükü taşıyan tır, gümrük tescil işlemlerini müteakip risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan X-Ray taramasında streç film taşıdığı beyan edilen tırın orta kısmında şüpheli yoğunluk farkı tespit edildi ve detaylı aranmak üzere personel refakatinde arama hangarına yönlendirildi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra arama hangarına getirilen narkotik dedektör köpek Ari dorsenin orta kısmında bulunan kolilere aşırı tepki verdi.

Bunun üzerine Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılan kolilerde streç film rulolarının ortasındaki boşluklara yerleştirilmiş vaziyette paketler olduğu görüldü. Paketlerden usulüne uygun olarak alınan numune uyuşturucu test kitiyle analiz edildiğinde eroin pozitif uyarısı alındı.Bunun üzerine yapılan sayım sonucunda 200 paket içerisinde piyasa değeri 10 milyon 300 bin TL olan 103 kilo eroin ele geçirildi.Olay hakkında bilgilendirilen Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda araç şoförü gözaltına alındı ve yakalanan eroin ile uyuşturucu taşımasında kullanılan tıra el konuldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma devam ediyor.