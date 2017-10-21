Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 1 milyona yakın taşeron çalışan bulunduğunu belirten Atalay “Ailesiyle beraber 5 milyon civarında büyük bir kitle var. Bunların huzursuzluğu ve sıkıntıları uzun yıllardır devam ediyor. Bu konuda 15 sene boyunca hiç bu kadar umutlu olmadım. Yıl sonuna kadar biteceği kanaatindeyim ama Türk-İş olarak talebimiz, bununla ilgili işçilik işi yapanın işçi, memurluk işi yapanın memur olmasıdır. Bu arkadaşlarımızın 4’te 1’i sendikalı gerisi değil. Artık bu mesele kamuoyu gündeminden kalksın. Taşeron işçiler de işlerine giderken ve evlerine geldiklerinde huzurlu ve mutlu olsunlar. Kıdem tazminatından, sosyal haklardan mahrum bu çok kötü bir çalışma şekli. Temenni bu 1-2 ay içerisinde ülke gündeminden bu konu kalkar” dedi.