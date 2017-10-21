Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı Beylerbeyi'nden denize karışan atık sular nedeniyle çamura bulandı. Rengiyle mest eden Boğaz'ın çamura bulanan hali ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde derelerde biriken yağmur sularının oluşturduğu atık suyun denize karışmasıyla çamur rengine bürünen İstanbul Boğazı görülüyor. Öte yandan, çamura bulanan İstanbul Boğazı'nı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemeyerek, “Tuvalet giderleri mi dersiniz artık yağmur sularının geldi yer. Atık sularla dereden burhaniye'den gelen yağmur sularının birikimiyle buradan denize akıyor" dedi.
İstanbul Boğazı çamura bulandı
21.10.2017 - 13:21 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı’nın Beylerbeyi kesimi yağmur sularının getirdiği atıklar nedeniyle çamura bulandı. Hafta sonu boğaza gezintiye çıkan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, çamura bulanan Beylerbeyi Sahili havadan görüntülendi.
Etiketler : İstanbul Boğazı,çamur,
513139 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513139.aspx
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