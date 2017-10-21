Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı Beylerbeyi'nden denize karışan atık sular nedeniyle çamura bulandı. Rengiyle mest eden Boğaz'ın çamura bulanan hali ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde derelerde biriken yağmur sularının oluşturduğu atık suyun denize karışmasıyla çamur rengine bürünen İstanbul Boğazı görülüyor. Öte yandan, çamura bulanan İstanbul Boğazı'nı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemeyerek, “Tuvalet giderleri mi dersiniz artık yağmur sularının geldi yer. Atık sularla dereden burhaniye'den gelen yağmur sularının birikimiyle buradan denize akıyor" dedi.