Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eceabat'ta 30 yıldır balıkçılık yapan Ömer Çağlan (43), 10 gün önce sabaha karşı balıkçı arkadaşları ile Anzak Koyu açıklarında barbun avına çıktı. Av sonrası demirleyen teknede balıkçılar ağları temizlemeye başladı. Ağlara takılan diğer küçük balıklar balıkçılar tarafından ayıklanıp denize atıldı. Bu sırada teknenin etrafında dolaşan yaklaşık 2 metre boyunda ve 150 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev orkinos balığını gören balıkçılar şaşırdı. Tekneden kaçmayan ve atılan balıklar ile beslenen dev orkinosun bu görüntüsünü balıkçı Ömer Çağlan saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Orkinosun atılan her balığı yemesi balıkçıları şaşkına çevirdi.

Balıkçı Ömer Çağlan, “Biz sarbun avı sonrası ağları temizlerken, ağlara takılan küçük balıkları ayıklayıp denize atıyorduk. Bu sırada denizde orkinosun attığımız küçük balıkları yediğini gördük. Balıkçı arkadaşlarımız 1 saat boyunca orkinosu besledi. Biz birkaç tane yer kaçar diye düşündük. Ama o attığımız bütün balıkların hepsini yedi. Bu anı cep telefonu ile saniye saniye kaydettim. Orkinos balığı ortalama 2 metre boyunda ve yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaydı” dedi.