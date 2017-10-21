Tuzcumurat Mahallesi’nde zeytin toplamaya giden işçiler, tarla kenarına atılmış ve kafası bedeninden kesilerek ayrılmış bir erkek cesedi gördü. İşçiler durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk araştırmada, cesedin Balıkesir Dinkçiler Mahallesi’ne kayıtlı 30 yaşındaki Ali G.’ye ait olduğu tespit edildi. Ceset, savcının incelemesininin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Başı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu
21.10.2017 - 14:25 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlikte başı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu.
Etiketler : edremit,balıkesir,zeytinlik,başı kesik,
513153 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513153.aspx
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