Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ata Mahallesi 622 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında Emine A'nın (37) yaşadığı daireye, kimliği henüz belirlenemeyen zanlılarca pompalı tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine yalnız yaşadığı öğrenilen Emine A'nın evine polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, evin penceresine ateş açıldığını ve camların kırıldığını tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlıları arama çalışması başlatıldı.